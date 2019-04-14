"Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлас" и вернулся на первое место турнирной таблицы АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Кристал Пэлас" в матче 34-го тура чемпионата Англии – 3:1.
В составе победителей Рахим Стерлинг оформил дубль, еще один гол на счету у Габриэла Жезуса. За "Пэлас" гол забил Лука Миливоевич.
"Сити" набрал 83 очка и вернулся на 1-е место турнирной таблицы АПЛ. "Кристал Пэлас", в активе котрого 39 очков, находится на 13-й строчке.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
34-й тур
"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити" – 1:3 (0:1)
Голы: Стерлинг, 15 (0:1). Стерлинг, 63 (0:2). Миливоевич, 81 (1:2). Габриэл Жезус, 90 (1:3).
"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, Данн, ван Анхолт, Шлупп (Куяте, 22), Ван-Биссака, Макартур (Сако, 85), Миливоевич, Бентеке, Таунсенд (Майер, 77), Заа.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Уокер, Ляпорт, Менди, Сильва (Бернарду Силва, 65), Гюндоган, Де Брейне, Агуэро (Габриэл Жезус, 75), Стерлинг, Сане (Стоунс, 87).
Судья: Аткинсон (Англия).
14 апреля. Лондон. Стадион "Selhurst Park".