"Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлас" и вернулся на первое место турнирной таблицы АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Кристал Пэлас" в матче 34-го тура чемпионата Англии – 3:1.

В составе победителей Рахим Стерлинг оформил дубль, еще один гол на счету у Габриэла Жезуса. За "Пэлас" гол забил Лука Миливоевич.

"Сити" набрал 83 очка и вернулся на 1-е место турнирной таблицы АПЛ. "Кристал Пэлас", в активе котрого 39 очков, находится на 13-й строчке.

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34-й тур

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити" – 1:3 (0:1)

Голы: Стерлинг, 15 (0:1). Стерлинг, 63 (0:2). Миливоевич, 81 (1:2). Габриэл Жезус, 90 (1:3).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, Данн, ван Анхолт, Шлупп (Куяте, 22), Ван-Биссака, Макартур (Сако, 85), Миливоевич, Бентеке, Таунсенд (Майер, 77), Заа.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Уокер, Ляпорт, Менди, Сильва (Бернарду Силва, 65), Гюндоган, Де Брейне, Агуэро (Габриэл Жезус, 75), Стерлинг, Сане (Стоунс, 87).

Судья: Аткинсон (Англия).

14 апреля. Лондон. Стадион "Selhurst Park".

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