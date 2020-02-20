«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» и сократил отставание от «Ливерпуля» до 22 очков

«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» в матче 26-го тура чемпионата Англии — 2:0. Голами отметились Родри и Кевин де Брейне.

«Ман Сити» занимает второе место в турнирной таблице. Его отставание от «Ливерпуля» составляет 22 очка. «Вест Хэм» остался в зоне вылета на 18-й строчке. От спасительного 17-го места его отделяет 1 очко.

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26-й тур

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 2:0 (1:0)

Голы: Эрнандес, 30 (1:0). Де Брейне, 62 (2:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер, Ляпорт (Стоунс, 65), Менди, Сильва (Фоуден, 85), Де Брейне (Гюндоган, 79), Эрнандес, Агуэро, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс (Сабалета, 60), Масуаку, Крессуэлл, Диоп, Нобл, Соучек, Райс, Снодграсс (Боуэн, 80), Антонио.

Предупреждение: Масуаку, 45.

Судья: Френд.

19 февраля. Манчестер. Стадион «Этихад».