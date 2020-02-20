«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» и сократил отставание от «Ливерпуля» до 22 очков
«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» в матче 26-го тура чемпионата Англии — 2:0. Голами отметились Родри и Кевин де Брейне.
«Ман Сити» занимает второе место в турнирной таблице. Его отставание от «Ливерпуля» составляет 22 очка. «Вест Хэм» остался в зоне вылета на 18-й строчке. От спасительного 17-го места его отделяет 1 очко.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
26-й тур
«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 2:0 (1:0)
Голы: Эрнандес, 30 (1:0). Де Брейне, 62 (2:0).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер, Ляпорт (Стоунс, 65), Менди, Сильва (Фоуден, 85), Де Брейне (Гюндоган, 79), Эрнандес, Агуэро, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс (Сабалета, 60), Масуаку, Крессуэлл, Диоп, Нобл, Соучек, Райс, Снодграсс (Боуэн, 80), Антонио.
Предупреждение: Масуаку, 45.
Судья: Френд.
19 февраля. Манчестер. Стадион «Этихад».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/