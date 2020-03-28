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«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в благотворительных матчах по киберфутболу

08:58
Киберфутбол.
Киберфутбол.
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«Манчестер Сити» и «Реал» провели благотворительные матчи в киберфутбольный симулятор FIFA 20. Целью игры был сбор средств для борьбы с коронавирусом.

Оба матча выиграли представители «Сити». Александр Зинченко победил Тибо Куртуа (3:2), а Эмерик Ляпорт — Браима Диаса (2:0).

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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