"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в матче 31-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились нападающие Бернарду Силва и Лерой Сане.

"Сити" набрал 89 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. "Горожане" на 1 балл опережают "Ливерпуль", идущий вторым. "МЮ" с 64 очками располагается на 6-й строчке.

Чемпионат Англии.

Премьер-лига

31-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:2 (0:0)

Голы: Бернарду Силва, 54 (0:1). Сане, 66 (0:2).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Дармиан (Марсьяль, 83), Шоу, Лингард (Санчес, 83), Фред, Погба, Рэшфорд, Перейра (Лукаку, 72).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Компани, Зинченко, Бернарду Силва, Фернандинью (Сане, 51), Гюндоган (Данилу, 89), Сильва, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 89).

Предупреждения: Компани, 10. Перейра, 24. Зинченко, 26. Шоу, 89.

Судья: Марринер.

24 апреля. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

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