«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут», «Бернли» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»

«Манчестер Сити» дома одержал победу над «Борнмутом» (2:1) в матче 36-го тура АПЛ. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад».

В составе «горожан» забили полузащитник Давид Сильва и форвард Габриэл Жезус. У гостей отличился хавбек Дэвид Брукс.

«Ман Сити» с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут» — 31 балл и 18-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

36-й тур

«Манчестер Сити» — «Борнмут» — 2:1 (2:0)

Голы: Сильва, 6 (1:0). Габриэл Жезус, 39 (2:0). Брукс, 88 (2:1).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер (Гарсия, 46), Стоунс, Менди (Зинченко, 77), Сильва, Фернандинью, Гюндоган (Эрнандес, 68), Фоуден, Бернарду Силва (Стерлинг, 46), Габриэл Жезус (Махрез, 77).

«Борнмут»: Рамсдейл, С.Кук, Рико, Келли, Стэйси, Гослинг (Л.Кук, 70), Лерма, Биллинг (Сарридж, 90), Станислас (Брукс, 69), Кинг (Х.Уилсон, 77), Соланке (К.Уилсон, 69).

Предупреждения: Келли, 17. Гарсия, 90+4.

Судья: Мэйсон.

15 июля. Манчестер. Стадион «Этихад».

В параллельной встрече «Бернли» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1). За «волков» забил нападающий Рауль Хименес, а у «Бернли» — форвард Крис Вуд.

«Бернли» с 51 очком располагается на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» — 6-я строчка и 56 баллов.

«Бернли» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:1 (0:0)

Голы: Хименес, 76 (0:1). Вуд, 90+6 — с пенальти (1:1).

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс, Лонг, Тарковски, Тэйлор (Гвюдмундссон, 30), Уэствуд, Браунхил (Брэйди, 85), Родригес (Выдра, 51), Вуд, Макнейл.

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Винагре (Хонни Кастро, 85), Жоау Моутинью, Невеш, Саисс, Хименес (Дендонкер, 84), Траоре, Поденсе (Доэрти, 70), Жота (Педру Нету, 78).

Судья: Дин.

15 июля. Бернли. Стадион «Терф Мур».