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«Манчестер Сити» не будет отправлять сотрудников клуба в отпуск

5 апреля 2020, 16:33
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Руководство «Манчестер Сити» приняло решение не отправлять своих сотрудников в отпуск из-за пандемии коронавируса.

— Мы можем подтвердить после решения президента и совета директоров на прошлой неделе, что «Манчестер Сити» не будет использовать схему сохранения рабочих мест, предложенную правительством, — приводит заявление клуба Evening Standard. — Мы по-прежнему полны решимости защищать наших людей, их рабочие места и наш бизнес, в то же время делая все возможное, чтобы поддержать наше общество в это сложное время для всех.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» отправил часть своих сотрудников в отпуск, за что подвергся критики со стороны бывших игроков клуба.

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