«Манчестер Сити» нанял известного адвоката, чтобы выиграть суд у УЕФА

«Манчестер Сити» нанял известного адвоката Дэвида Панника, который будет заниматься апелляцией «горожан», сообщает Daily Mail.

«Сити» подаст апелляцию в ответ на решение УЕФА дисквалифицировать клуб из Лиги чемпионов на два года. Панника возглавит юридический отдел, который и будет заниматься этим вопросом.

По информации издания, клуб будет платить адвокату по 20 тысяч фунтов стерлингов ежедневно.

Отметим, что Панника стал известным после того, как дважды откладывал выход Великобритании из Европейского Союза.

Помимо дисквалификации, «горожане» также обязаны выплатить штраф в 30 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей.