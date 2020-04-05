«Манчестер Сити» накажет Уокера за вызов проституток во время карантина

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер будет наказан клубом за вызов проституток, сообщает Mirror.

Сообщается, что клуб накажет Уокера штрафом в 283 тысячи евро. В месяц футболист получает почти 500 тысяч евро.

Ранее англичанин опубликовал в соцсетях призыв не нарушать карантин на фоне пандемии коронавируса, а через несколько часов вызвал на дом двух проституток. Позже Уокер принес публичные извинения за недостойное поведение.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.