Стали известны составы «Манчестер Сити» и «Лестера» на матч 18-го тура чемпионата Англии. Экс-хавбек «Уфы» Александр Зинченко остался в запасе хозяев.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Фернандинью, Отаменди, Менди, Гюндоган, Де Брейне, Бернарду, Махрез, Стерлинг, Габриэл Жезус.

Запасные — Браво, Агуэро, Зинченко, Родриго, Канселу, Фоден, Гарсия.

«Лестер»: Шмайхель, Рикарду, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Перес, Варди.

Запасные — Уорд, Джастин, Морган, Грей, Олбрайтон, Ихеаначо, Прэт.

Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

Трансляция матча «Манчестер Сити» — «Лестер»