«Манчестер Сити» и «Арсенал» интересуются Эдегором

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Эдегор, контракт которого принадлежит «Реалу», будущим летом может оказаться в чемпионате Англии. За 20-летним норвежцем следят в «Манчестер Сити» и «Арсенале», утверждает Marca.

Мадридский клуб готов расстаться с хавбеком. Возможная сумма трансфера — 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эдегор провел в чемпионате Испании 7 матчей и отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

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