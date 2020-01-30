«Ман Сити» уступил «МЮ», но вышел в финал Кубка английской лиги

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1). Несмотря на это, «Сити» сыграет в финале турнира.

Единственный мяч на 35-й минуте забил Неманья Матич. Он же на 76-й минуте был удален. В первом матче «Манчестер Сити» победил со счетом 3:1. По сумме двух игр команда пробилась в финал, где сыграет с «Астон Виллой».

Кубок английской лиги

1/2 финала

Ответный матч

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 (0:1)

Гол: Матич, 35.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Отаменди, Жоау Канселу, Эрнандес, Гюндоган, Бернарду Силва, Де Брейне (Стоунс, 90+1), Махрез (Сильва, 68), Агуэро (Габриэл Жезус, 90+3), Стерлинг.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата, 79), Уильямс, Лингард (Перейра, 65), Фред, Матич, Гринвуд (Джеймс, 46), Марсьяль.

Предупреждения: Матич, 51. Эрнандес, 57. Отаменди, 87.

Удаление: Матич, 76.

Судья: Марринер.

29 января. Манчестер. Стадион «Этихад».

Первый матч — 3:1