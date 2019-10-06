«Ман Сити» проиграл дома «Вулверхэмптону». Отрыв «Ливерпуля» — уже 8 очков
«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 8-го тура чемпионата Англии — 0:2. Дубль оформил Адама Траоре. Действующие чемпионы Англии сохранили второе место в таблице. Их отставание от «Ливерпуля», выигравшего все 8 встреч, составляет 8 очков.
«Вулверхэмптон» поднялся на 11-е место, а «Манчестер Юнайтед» опустился на 12-е.
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8-й тур
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 0:2 (0:0)
Голы: Траоре, 80 (0:1). Траоре, 90+4 (0:2).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 46), Фернандинью, Отаменди, Жоау Канселу, Эрнандес, Гюндоган, Сильва (Габриэл Жезус, 75), Махрез (Бернарду Силва, 60), Агуэро, Стерлинг.
«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Траоре, Боли, Коади, Саисс (Беннетт, 13), Винагре (Хонни Кастро, 74), Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Хименес, Кутроне (Доэрти, 68).
Предупреждения: Эрнандес, 50. Жоау Канселу, 50. Эдерсон, 62. Гюндоган, 71. Фернандинью, 76. Невеш, 84. Жоау Моутинью, 86.
Судья: Поусон.
6 октября. Манчестер. Стадион «Этихад».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/