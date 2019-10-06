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«Ман Сити» проиграл дома «Вулверхэмптону». Отрыв «Ливерпуля» — уже 8 очков

6 октября 2019, 17:54
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«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 8-го тура чемпионата Англии — 0:2. Дубль оформил Адама Траоре. Действующие чемпионы Англии сохранили второе место в таблице. Их отставание от «Ливерпуля», выигравшего все 8 встреч, составляет 8 очков.

«Вулверхэмптон» поднялся на 11-е место, а «Манчестер Юнайтед» опустился на 12-е.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

8-й тур

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 0:2 (0:0)

Голы: Траоре, 80 (0:1). Траоре, 90+4 (0:2).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 46), Фернандинью, Отаменди, Жоау Канселу, Эрнандес, Гюндоган, Сильва (Габриэл Жезус, 75), Махрез (Бернарду Силва, 60), Агуэро, Стерлинг.

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Траоре, Боли, Коади, Саисс (Беннетт, 13), Винагре (Хонни Кастро, 74), Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Хименес, Кутроне (Доэрти, 68).

Предупреждения: Эрнандес, 50. Жоау Канселу, 50. Эдерсон, 62. Гюндоган, 71. Фернандинью, 76. Невеш, 84. Жоау Моутинью, 86.

Судья: Поусон.

6 октября. Манчестер. Стадион «Этихад».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/

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