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«Ман Сити» предложит 80 миллионов евро за Иско

31 марта 2020, 14:40
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«Манчестер Сити» готовит предложение по полузащитнику «Реала» Иско, сообщает Goal.com со ссылкой на Don Balon.

По информации источника, английский клуб готов потратить 80 миллионов евро на 27-летнего испанца. Сообщается, что главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардьола лично заинтересован в этом трансфере.

На счету Иско 3 гола в 23 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 50 миллионов евро.

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