«Ман Сити» предложит 80 миллионов евро за Иско

«Манчестер Сити» готовит предложение по полузащитнику «Реала» Иско, сообщает Goal.com со ссылкой на Don Balon.

По информации источника, английский клуб готов потратить 80 миллионов евро на 27-летнего испанца. Сообщается, что главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардьола лично заинтересован в этом трансфере.

На счету Иско 3 гола в 23 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 50 миллионов евро.