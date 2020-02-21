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Мактоминэй восстановился от травмы и может сыграть с «Уотфордом»

13:30
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, когда вернется на поле полузащитник Скотт Мактоминэй.

— У него был день отдыха в четверг, так что давайте посмотрим, как он будет чувствовать себя в пятницу, — цитирует Сульшера официальный сайт клуба. — Я не был удивлен тем, как быстро Мактоминей выздоровел.

Мактоминэй получил травму колена 26 декабря в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1). В текущем сезоне 23-летний шотландец провел 17 матчей в чемпионате Англии, в которых забил три гола и сделал результативную передачу.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведет 23 февраля против «Уотфорда».

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