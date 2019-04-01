Макларен уволен с поста главного тренера "Куинз Парк Рейнджерс"

"Куинз Парк Рейнджерс" на своем официальном сайте объявил об увольнении Стива Макларена, ранее занимавшего пост главного тренера. На временной основе до назначения нового тренера команду возглавит Джон Юстас.

Под руководство специалиста "КПР" выиграл 16 матчей, проиграл 21 и девять свел вничью. Команда занимает 17-е место в чемпионшипе - 44 очка в 17 играх.

57-летний Стив Макларен ранее возглавлял сборную Англии, был помощником главного тренера "Манчестер Юнайтед". Также он тренировал "Дерби", "Мидлсбро", "Твенте", "Вольфсбург", "Ноттингем Форест" и "Ньюкасл". С "Мидлсбро" он выиграл Кубок лиги, с "Твенте" стал чемпионом Голландии.

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