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Магуайр забил первый гол за «Манчестер Юнайтед»

26 января 2020, 18:36
Харри Магуайр. Фото Официальный Twitter «Манчестер Юнайтед»
Харри Магуайр. Фото Официальный Twitter «Манчестер Юнайтед»
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«Транмер Роверс» принимает дома «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. В составе гостей к 29-й минуте встречи отличились защитники Харри Магуайр, Диогу Далот и полузащитник Джесси Лингард.

Для 26-летнего Магуайра этот гол стал первым за «МЮ». Англичанин выступает за «красных дьяволов» с августа 2019-го.

Примечательно, что все свои голы Магуайр забил из-за пределов штрафной площади (всего: 4 забитых мяча).

Транмер Роверс — Манчестер Юнайтед

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