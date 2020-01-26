Магуайр забил первый гол за «Манчестер Юнайтед»
26 января 2020, 18:36
«Транмер Роверс» принимает дома «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. В составе гостей к 29-й минуте встречи отличились защитники Харри Магуайр, Диогу Далот и полузащитник Джесси Лингард.
Для 26-летнего Магуайра этот гол стал первым за «МЮ». Англичанин выступает за «красных дьяволов» с августа 2019-го.
Примечательно, что все свои голы Магуайр забил из-за пределов штрафной площади (всего: 4 забитых мяча).
Leading by example! (c)?@HarryMaguire93 ?pic.twitter.com/RLQkT3gnXk— Manchester United (@ManUtd) January 26, 2020
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