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Магуайр намерен требовать от игроков «Манчестер Юнайтед» большей отдачи

1 октября 2019, 17:08
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил, что готов повести команду за собой.

— Мы очень скверно начали сезон, и я хочу изменить ситуацию к лучшему, — цитирует Магуайра Daily Mail — Мои лидерские качества и умение правильно общаться с партнерами по команде могут пригодиться. Я буду требовать от игроков большего усердия и готов стать капитаном на долгосрочной основе.

Магуайр перешел в «МЮ» из «Лестера» летом 2019 года за 80 миллионов фунтов. Он стал самым дорогим защитником в истории футбола.

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