Ляпорт не собирается уходить из «Манчестер Сити», несмотря на возможное отстранение клуба от еврокубков

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт не собирается уходить из клуба. Француза связывали слухи с другими клубами, когда стало известно, что «Манчестер Сити» УЕФА намерен запретить участвовать в еврокубках в ближайших двух сезонах из-за нарушения финансового fair-play.

— Мы еще ждем окончательного решения нашего вопроса. Рассматривается апелляция, — цитирует The Times Ляпорта. — Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Я очень доволен всем в «Манчестер Сити». Мне нравится то, что мы тут делаем, футбол, в который мы играем. За последние два года мы выиграли восемь титулов.