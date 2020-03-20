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Ляпорт не собирается уходить из «Манчестер Сити», несмотря на возможное отстранение клуба от еврокубков

20 марта 2020, 21:47
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Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт не собирается уходить из клуба. Француза связывали слухи с другими клубами, когда стало известно, что «Манчестер Сити» УЕФА намерен запретить участвовать в еврокубках в ближайших двух сезонах из-за нарушения финансового fair-play.

— Мы еще ждем окончательного решения нашего вопроса. Рассматривается апелляция, — цитирует The Times Ляпорта. — Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Я очень доволен всем в «Манчестер Сити». Мне нравится то, что мы тут делаем, футбол, в который мы играем. За последние два года мы выиграли восемь титулов.

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