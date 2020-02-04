Защитник «Арсенала» Давид Луиз рассказал о философии главного тренера клуба Микеля Артеты и том, как она влияет на игроков.

— Он любит футбол и любит работать, этот энтузиазм заразителен, — приводит пресс-служба клубам слова Луиза. — То, что Микель пытается построить, — это что-то большое. И я действительно верю в его философию, верю, что мы можем достичь чего-то большего в этом году и в будущем. Будет ли наш путь сложным? Да. Сложно ли нам будет достичь этого? Да, но это возможно.

Когда ты понимаешь, почему делаешь что-то, ты начинаешь понимать, какой путь нужно пройти и как. Микель знает это. Он пытается помочь нам и направить нас — как жить, как быть частью клуба, и для меня это очень важно.

Напомним, Артета возглавил лондонский клуб в декабре прошлого года. Контракт подписан на 3,5 года. На данный момент канониры занимают десятую строчку в таблице АПЛ, набрав 31 очко в 25 матчах.