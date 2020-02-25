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Луис Суарес назвал фанатов «Ливерпуля» лучшими в мире

25 февраля 2020, 15:50
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вспомнил об отношениях с болельщиками «Ливерпуля» и назвал тех лучшими в мире.

— Они — среди лучших футбольных фанатов, это я точно могу сказать, потому что помню, с какой любовью они ко мне относились все время, что я выступал за «Ливерпуль», — цитирует Daily Mail Суареса. — Они всегда меня любили и принимали по-особенному. Для меня это вообще лучшие фанаты в мире.

Суарес выступал за «Ливерпуль» с зимы 2011 года по лето 2014 года, после чего перешел в «Барселону».

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