Лучший игрок «Кардиффа» сезонов 2009/10 и 2011/12 скончался в возрасте 35 лет

Бывший полузащитник «Кардиффа» Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщает официальный сайт клуба.

— С большой скорбью мы должны сообщить болельщикам, что Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, — говорится в заявлении «Кардиффа». — У нас разбито сердце. Весть о внезапном и безвременном уходе Питера потрясла нас. Наши мысли сейчас с его женой Амандой и их маленьким сыном. Мы просим уважать неприкосновенность их частной жизни в это жестокое и трудное время.

Уход Питера будет болезненно ощущаться нашим городом, нашими болельщиками и всеми, кто когда-либо имел удовольствие знать его. Мы любим тебя, Пит, твоя память навсегда останется с нами.

Уиттингем вечером 7 марта упал с лестницы в одном из пабов, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

За свою карьеру английский хавбек выступал за «Астон Виллу», «Бернли», «Дерби», «Кардифф» и «Блэкберн».

Всего за «Кардифф» Уиттингем провел 457 матчей, в которых забил 96 голов. Он был признан лучшим игроком клуба в сезонах 2009/10 и 2011/12.