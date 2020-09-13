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Лучший бомбардир ЧМ-2014 Хамес Родригес доволен дебютом за «Эвертон»

13 сентября 2020, 22:39
Хамес Родригес в составе &quot;Эвертона&quot; (на фото сверху). Фото Twitter
Хамес Родригес в составе &quot;Эвертона&quot; (на фото сверху). Фото Twitter
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Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес остался доволен своим дебютом в составе «Эвертона». Лучший бомбардир чемпионата мира-2014 перешел в ливерпульский клуб этим летом из «Реала» и вышел в стартовом составе на матч 1-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0). Родригес провел 90 минут и был заменен в добавленное время.

«Отличное выступление команды, счастлив своей первой игрой в футболке «ирисок», — написал Родригес в Twitter.

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