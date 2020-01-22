Ловрен вернулся к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен вернулся к тренировкам в общей группе, пишет Goal.com.

Сам 30-летний хорват опубликовал у себя в Instagram фотографии с тренировки и подписал публикацию: «Рад вновь быть вместе с командой».

?Ловрен пропустил 6 недель из-за мышечного повреждения, которое получил 10 декабря в матче с «Зальцбургом».

В сезоне 2019/20 хорватский защитник принял участие в 12 матчах «Ливерпуля» во всех турнирах, на его счету 1 гол, 1 голевая передача и 1 желтая карточка.