Ллорис не вернется на поле в 2019 году

Вратарь «Тоттенхэма» Юго Ллорис выбыл до конца года, сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

— Сложно сказать точно, как долго он будет отсутствовать. Его точно не будет с нами сейчас и в следующем раунде квалификации. Скорее всего, он не вернется на поле в 2019 году, — приводит France24.com слова Дешама.

Голкипер получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии с «Брайтоном». Он допустил ошибку на третьей минуте матча, выронив мяч в ворота после несложного удара, при этом француз неудачно упал на спину, выставив руку, которая под весом тела неестественно выгнулась.

Ллорис закричал от боли и получил неотложную помощь прямо в воротах — ему также дали кислородную маску. Когда вратаря несли на носилках к скорой помощи в подтрибунном помещении, он кричал от боли. Врачи дали ему дополнительно обезболивающее.