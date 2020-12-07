«Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон»

«Ливерпуль» в матче 11-го тура чемпионата Англии обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.

Отличились Мохамед Салах, Джорджиньо Вайналдум, Жоэль Матип и Нелсон Семеду, забивший в свои ворота.

После этого матча «Ливерпуль» с 24 очками занимает второе место в АПЛ, «Вулверхэмптон» с 17 очками — на 10-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

11-й тур

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 4:0 (1:0)

Голы: Салах, 24 (1:0). Вайналдум, 58 (2:0). Матип, 67 (3:0). Семеду, 78 — в свои ворота (4:0).

«Ливерпуль»: Келлехер, Матип, Робертсон, Уильямс (Александр-Арнолд, 68), Вайналдум, Хендерсон (Кейта, 81), Фабинью, Джонс, Роберту Фирмину (Жота, 73), Салах, Мане.

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Марсал, Семеду, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Силва, 62), Траоре, Поденсе (Аит Нури, 71), Педру Нету (Витинья, 79).

Предупреждения: Уильямс, 3. Жоау Моутинью, 89.

Судья: Поусон (Англия).

6 декабря. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».