"Ливерпуль" вспомнил о приходе в клуб Бенитеса

"Ливерпуль" вспомнил, как ровно 15 лет назад 16 июня 2004 года Рафаэль Бенитес стал главным тренером команды.

– В этот день 15 лет назад...Рафа стал красным, – так клуб подписал в твиттере фотографию Бенитеса с шарфом "Ливерпуля".

Испанский специалист был главным тренером команды до 3 июня 2010 года. За период его работы "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок и кубок Англии. Сейчас Бенитес – главный тренер "Ньюкасл Юнайтед".