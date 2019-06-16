"Ливерпуль" вспомнил о приходе в клуб Бенитеса

"Ливерпуль" вспомнил, как ровно 15 лет назад 16 июня 2004 года Рафаэль Бенитес стал главным тренером команды.
– В этот день 15 лет назад...Рафа стал красным, – так клуб подписал в твиттере фотографию Бенитеса с шарфом "Ливерпуля".
Испанский специалист был главным тренером команды до 3 июня 2010 года. За период его работы "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок и кубок Англии. Сейчас Бенитес – главный тренер "Ньюкасл Юнайтед".
On this day 1️⃣5️⃣ years ago...– Liverpool FC (@LFC) June 16, 2019
Rafa became a Red. 🔴 pic.twitter.com/H4VcGBhu2T
Загрузка...