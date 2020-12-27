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«Ливерпуль» — «Вест Бромвич»: Матип заменен из-за травмы

27 декабря 2020, 20:55
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Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип получил травму в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича». На 60-й минуте его заменил Рис Уильямс.

Степень серьезности повреждения пока неизвестна. Для 29-летнего камерунца это был десятый матч в текущем сезоне. В его активе один гол и один результативный пас.

По ходу второго тайма «Ливерпуль» ведет со счетом 1:0.

Ливерпуль — Вест Бромвич

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