«Ливерпуль» не сумел обыграть «Вест Бромвич»
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии.
На 12-й минуте счет открыл Садио Мане. Семи Аджайи на 82-й минуте сравнял результат — после его удара мяч попал в штангу и от спины Алиссона отскочил в ворота.
«Ливерпуль» набрал 32 очка и остается лидером АПЛ. У «Вест Брома» восемь очков и 19-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
15-й тур
«Ливерпуль» — «Вест Бромвич» — 1:1 (1:0)
Голы: Мане, 12 (1:0). Аджайи, 82 (1:1).
«Ливерпуль»: Алиссон, Матип (Р.Уильямс, 60), Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон, Фабинью, Джонс (Окслейд-Чемберлен, 83), Роберту Фирмину (Ориги, 90), Салах, Мане.
«Вест Бромвич»: Джонстон, Гиббс, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Сойерс, Галлахер (Иванович, 90+1), М.Филлипс, Робинсон (Перейра, 73), Грант (Остин, 78), Диангана.
Предупреждение: О`Ши, 56.
Судья: Френд.
27 декабря. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
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