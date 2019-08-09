"Ливерпуль" в первом туре АПЛ разгромно обыграл "Норвич" и потерял Алиссона из-за травмы

В первом матче сезона-2019/20 АПЛ "Ливерпуль" дома разгромил "Норвич" – 4:1. Уже в первом тайме мерсисайдцы забили четыре гола. Отличились Мохамед Салах, Виргил ван Дейк и Дивок Ориги. Также защитник гостей Грант Хэнли срезал мяч в свои ворота. В середине второго тайма форвард "Норвича" Теему Пукки забил гол престижа.

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон покинул поле из-за травмы на 39-й минуте. Вместо 26-летнего бразильца на поле появился Адриан. Алиссон неудачно ввел мяч в игру, у него поехала нога. Футболист дернул мышцу.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур

"Ливерпуль" - "Норвич" - 4:1 (4:0)

Голы: Хэнли, 7 - в свои ворота (1:0). Салах, 19 (2:0). ван Дейк, 28 (3:0). Ориги, 42 (4:0). Пукки, 64 (4:1).

"Ливерпуль": Алиссон (Адриан, 39), Александр-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Хендерсон, Фабинью, Вайналдум, Салах, Роберту Фирмину (Милнер, 86), Ориги (Мане, 74).

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис, Маклин, Трибулль (Эрнандес, 70), Штиперманн (Ляйтнер, 58), Буэндия, Кантуэлл, Пукки (Дрмич, 83).

Предупреждения: Ляйтнер, 60. Буэндия, 65.

Судья: Оливер (Англия).

9 августа. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

Ливерпуль – Норвич

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