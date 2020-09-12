«Ливерпуль» в огненном матче вырвал победу у «Лидса», Салах сделал хет-трик

«Ливерпуль» победил «Лидс» в матче 1-го тура чемпионата Англии — 4:3. Действующие чемпионы четырежды выходили вперед, гости трижды отыгрывались. Хет-трик оформил египетский форвард «красных» Мохамед Салах.

«Лидс» в этом сезоне вернулся в премьер-лигу спустя 16 лет после вылета.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

1-й тур

«Ливерпуль» — «Лидс» — 4:3 (3:2)

Голы: Салах, 4 — с пенальти (1:0). Харрисон, 12 (1:1). ван Дейк, 20 (2:1). Бэмфорд, 30 (2:2). Салах, 33 (3:2). Клих, 66 (3:3). Салах, 88 — с пенальти (4:3).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд (Матип, 89), Вайналдум, Хендерсон (Джонс, 66), Кейта (Фабинью, 58), Роберту Фирмину, Салах, Мане.

«Лидс»: Меллье, Даллас, Кох, Стрейк, Эйлинг, Пабло Эрнандес (Родриго, 62), Клих (Шеклтон, 81), Филлипс, Бэмфорд (Робертс, 62), Элдер Кошта, Харрисон.

Предупреждение: Роберту Фирмину, 76.

Судья: Оливер.

12 сентября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».