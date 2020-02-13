«Ливерпуль» в ближайшее время собирается активировать опцию продления контракта Алиссона на год

Контракт вратаря Алиссона с «Ливерпулем» в ближайшее время будет продлен на год, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, клуб, озаботившийся продлением соглашений со своими лидерами, активирует опцию о продлении, прописанную в контракте с 27-летним бразильцем. Алиссон перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2018 года, сумма сделки составила 62,5 миллиона евро. Вратарь подписал с мерсисайдцами контракт сроком на 5 лет, то есть, до конца июня 2023 года с возможностью продлить его до конца июня 2024 года.

В сезоне-2019/20 Алиссон провел за «Ливерпуль «24 матча и пропустил 11 мячей, на его счету 13 игр «на ноль». Ранее в СМИ появлялась информация о том, что мерсисайдцы предложат новый контракт с улучшенными условиями защитнику команды, Виргилу Ван Дейку.