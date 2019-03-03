"Ливерпуль" сыграл вничью с "Эвертоном" и теперь отстает от "Сити" на одно очко

"Ливерпуль" и "Эвертон" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Англии (0:0). "Красные" набрали 70 очков и остались на втором месте в турнирной таблице - отставание от "Манчестер Сити" составляет 1 балл. "Ириски" с 37 очками располагаются на 10-й строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

29-й тур

"Эвертон" - "Ливерпуль" - 0:0

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Зума, Кин, Шнейдерлен (Андре Гомеш, 76), Сигурдссон, Гей, Уолкотт (Ришарлисон, 59), Бернард, Калверт-Льюин (Дженк, 74).

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум (Милнер, 63), Хендерсон, Фабинью, Салах, Мане (Лаллана, 84), Ориги (Роберту Фирмину, 63).

Предупреждения: Уолкотт, 7. Робертсон, 75. Фабинью, 79.

Судья: Аткинсон.

03 марта. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".

Все о чемпионате Англии - здесь