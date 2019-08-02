"Ливерпуль" продал тренировочную базу "Мелвуд"

"Ливерпуль" сообщил о продаже тренировочной базы "Мелвуд", которой пользовался более 60 лет, информирует официальный сайт клуба. Теперь команда будет тренироваться в Киркби, где также находится академия. Это делается для того, чтобы все футболисты могли заниматься в одном месте.

Работы на новой базе начались в 2018 году. Планируется, что "Ливерпуль" переедет туда до начала сезона-2020/2021. Часть расходов будет выделена от продажи старой базы, стоимость которой оценивается в 10 миллионов фунтов.