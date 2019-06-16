"Ливерпуль" поздравил Клоппа с днем рождения

"Ливерпуль" в своем официальном Твиттере поздравил главного тренера команды Юргена Клоппа с 52-летием.

– Счастливого дня рождения, босс! – написал клуб, разместив фото тренера на красном фоне с кубком Лиги чемпионов в руках.

Клопп стал главным тренером "Ливерпуля" 8 октября 2015 года. Он дважды выводил команду в финалы еврокубков, в которых неизменно проигрывала: сначала в мае 2016-го в финале Лиги Европы "Севилье", а затем в мае 2018-го – в финале Лиги чемпионов "Реалу". Однако второй по счету финал Лиги чемпионов с мерсисайдцами закончился для специалиста успешно. "Ливерпуль" стал обладателем трофея, обыграв "Тоттэнхем" со счетом 2:0.