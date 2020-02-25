«Ливерпуль» повторил рекорд АПЛ, выиграв 18-й матч подряд

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в матче 27-го тура чемпионата Англии — 3:2. «Красные» уступали к середине второго тайма 1:2, но смогли дважды забить. Еще один мяч в исполнении Садио Мане был отменен после просмотра видеоповтора.

«Ливерпуль» превзошел рекорд английской премьер-лиги по количеству побед подряд — их у команды Юргена Клоппа уже 18. Предыдущее достижение было установлено «Манчестер Сити» в период с августа по декабрь 2017 года.

Кроме того, «красные» повторили собственный рекорд чемпионата Англии по количеству домашних побед подряд — 21. Столько же матчей дома выиграл «Ливерпуль» Билла Шанкли в период с января по декабрь 1972 года.

В таблице чемпионата «Ливерпуль» снова оторвался от ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 22 очка.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

27-й тур

«Ливерпуль» — «Вест Хэм» — 3:2 (1:1)

Голы: Вайналдум, 9 (1:0). Диоп, 12 (1:1). Пабло Форнальс, 54 (1:2). Салах, 68 (2:2). Мане, 81 (3:2).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум, Фабинью, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 57), Роберту Фирмину, Салах, Мане (Матип, 90+1).

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Нгакия, Нобл, Соучек (Пабло Форнальс, 47), Райс, Снодграсс (Боуэн, 84), Антонио, Фелипе Андерсон (Алле, 65).

Предупреждения: Райс, 51. Диоп, 66. Нобл, 80.

Судья: Мосс.

24 февраля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».