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«Ливерпуль» поспорит с «Наполи» и «Челси» за полузащитника «Генка»

15:09
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Полузащитник «Генка» Сандер Берге попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Verdens Gang.

По данным издания, «Ливерпуль» поборется за 21-летнего норвежца с «Наполи» и «Челси», который из-за трансферного бана сможет приобрести игрока только с лета 2020 года. Мерсисайдцы видят в Берге альтернативу Фабинью.

В текущем сезоне Берге принял участие в 16 матчах чемпионата Бельгии, в которых забил два гола. В 5 матчах Лиги Европы норвежец забил 2 гола и сделал результативную передачу.

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