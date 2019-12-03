«Ливерпуль» поспорит с «Наполи» и «Челси» за полузащитника «Генка»

Полузащитник «Генка» Сандер Берге попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Verdens Gang.

По данным издания, «Ливерпуль» поборется за 21-летнего норвежца с «Наполи» и «Челси», который из-за трансферного бана сможет приобрести игрока только с лета 2020 года. Мерсисайдцы видят в Берге альтернативу Фабинью.

В текущем сезоне Берге принял участие в 16 матчах чемпионата Бельгии, в которых забил два гола. В 5 матчах Лиги Европы норвежец забил 2 гола и сделал результативную передачу.