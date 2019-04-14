"Ливерпуль" победил "Челси" и вернулся на первое место

"Ливерпуль" обыграл "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились форварды Садио Мане и Мохамед Салах.

"Ливерпуль" набрал 85 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. "Челси" с 66 баллами располагается на 4-й строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

34-й тур

"Ливерпуль" - "Челси" - 2:0 (0:0)

Голы: Мане, 51 (1:0). Салах, 53 (2:0).

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Кейта (Вайналдум, 66), Фабинью, Хендерсон (Милнер, 77), Салах (Шачири, 90), Роберту Фирмину, Мане.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер (Кристенсен, 40), Эмерсон, Канте, Жоржинью, Лофтус-Чик (Баркли, 75), Виллиан, Хадсон-Одои (Игуаин, 56), Азар.

Предупреждение: Аспиликуэта, 44.

Судья: Оливер.

14 апреля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

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