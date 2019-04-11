"Ливерпуль" осудил фанатов "Челси", оскорблявших Салаха

"Ливерпуль" на официальном сайте осудил фанатов "Челси", оскорблявших нападающего клуба Мохамеда Салаха. Сегодня в сети появилось видео болельщиков в Праге, которые называли Салаха "бомбистом", намекая на его арабское происхождение.

"Видео, демонстрирующее дискриминационные кричалки, посвященные одному из наших игроков, очень опасное.

Мы уже наблюдали в этом сезоне отвратительные дискриминационные оскорбления на стадионах в Англии, Европе и во всем мире; оскорбления, которые были засняты на устройства и выложены в открытый доступ. Мы были также свидетелями многочисленной травли в социальных сетях.

Такое поведение нужно называть тем, чем оно является: настоящей нетерпимостью.

"Ливерпуль" считает, что руководители обязаны принять меры для выявления и наказания всех лиц, совершивших преступления на почве ненависти.

В футболе нет места такому поведению, в обществе нет места такому. Преступление такого рода имеет больше пострадавших, чем один конкретный человек, на которого оно направлено, и поэтому для его решения необходимы коллективные решительные действия.

Клуб работает с полицией Мерсисайда, чтобы собрать факты об этой записи с целью выявления лиц, фигурирующих в ней.

Мы работаем напрямую с "Челси" по данному вопросу. Мы благодарим их за осуждение и обязательство принять срочные меры за выявления виновников", - говорится в заявлении "Ливерпуля".