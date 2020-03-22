«Ливерпуль» определился с кандидатами на замену Ловрену

Центральный защитник Деян Ловрен, скорее всего, покинет «Ливерпуль» в конце текущего сезона на правах свободного агента, поскольку нынешний его контракт с «красными» рассчитан до лета 2020 года. В связи с этим, мерсисайдский клуб будет вынужден выйти на трансферный рынок, чтобы найти 30-летнему хорвату замену, сообщает AS.

В шорт-листе селекционной службы «Ливерпуля» оказались Хосе Мария Хименес из «Атлетико», Дайот Упамекано из «Лейпцига» и Алессандро Бастони из «Интера».

Хименес является приоритетным вариантом для мерсисайдцев. В контракте уругвайца есть пункт, позволяющего выкупить его за 120 миллионов евро.