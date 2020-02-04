«Ливерпуль» обновит контракты с Ван Дейком и Алиссоном

Летом 2020 года «Ливерпуль» заключит новые долгосрочные контракты с вратарем Алиссоном и защитником Виргилом Ван Дейком, сообщает Independent.

По информации источника, клуб хочет сохранить своих лидеров надолго и быть уверенным в том, что защитная линия команды находится в надежном состоянии. В то же время, оба игрока выражают желание продлить сроки действия своих соглашений с мерсисайдцами.

Текущий контракт 28-летнего Ван Дейка действует до лета 2023 года, соглашение 27-летнего Алиссона рассчитано до 2024 года.