«Ливерпуль» не смог обыграть «Шрусбери Таун» в 1/16 финала Кубка Англии
26 января 2020, 22:08
В матче 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» сыграл вничью со «Шрусбери Таун» — 2:2. При этом по ходу встречи «Ливерпуль» вел со счетом 2:0. Теперь команды ждет переигровка.
Кубок Англии
1/16 финала
«Шрусбери Таун» — «Ливерпуль» — 2:2 (0:1)
Голы: Джонс, 15 (0:1). Лав, 46 — в свои ворота (0:2). Каммингс, 65 — с пенальти (1:2). Каммингс, 75 (2:2).
«Ливерпуль»: Адриан, Ловрен, Матип (Салах, 79), Ларуси, Уильямс, Фабинью, Чиривелья, Джонс, Ориги, Минамино (Роберту Фирмину, 85), Эллиотт (Окслейд-Чемберлен, 71).
Предупреждение: Ларуси, 64.
Судья: Марринер (Англия).
26 января. Шрусбери. Стадион «Мотгомери Уотерс Мидоу».
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