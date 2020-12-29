«Ливерпуль» может потерять Матипа на несколько недель из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип может пропустить несколько недель из-за травмы, сообщает Daily Mail.

В матче 15-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (1:1) футболист во втором тайме почувствовал болезненные ощущения в области паха, из-за чего его пришлось заменить.

По данным источника, сегодня, 29 декабря, Матип пройдет медицинское обследование, по итогам которого станет известна степень тяжести травмы и срок восстановления. 29-летний камерунец может пропустить несколько недель.

В сезоне-2020/21 «Ливерпуль» потерял уже двух игроков обороны из-за травм. После 15 туров чемпионата Англии команда лидирует в турнирной таблице, набрав 32 балла.