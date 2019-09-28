«Ливерпуль» может быть исключен из Кубка английской лиги

«Ливерпуль» может быть отстранен от розыгрыша Кубка английской лиги, сообщает The Sun. Поводом для этого стал выход одного из игроков в матче 3-го раунда с «МК Донс» (2:0). Предположительнео, он не соответствовал критериям, заявленным в регистрации. Имя футболиста не сообщается.

Один из представителей «Ливерпуля» заявил, что в курсе административного вопроса. До окончательного решения Футбольной Ассоциации Англии «красные» данный эпизод комментировать не собираются.