«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» урежут траты на трансферы из-за коронавируса
22 марта 2020, 16:52
«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сократят расходы в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.
По информации источника, ожидается, что эти клубы примут решение не идти на серьезные траты летом в связи с убытками из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке сезона-2019/20 в Англии.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.
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