«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» урежут траты на трансферы из-за коронавируса

«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сократят расходы в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.

По информации источника, ожидается, что эти клубы примут решение не идти на серьезные траты летом в связи с убытками из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке сезона-2019/20 в Англии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список