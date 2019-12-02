«Ливерпуль» и «Эвертон» сыграют в 1/32 финала Кубка Англии
Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии. Центральным матчем станет мерсисайдское дерби — победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Эвертоном». Действующий обладатель трофея «Манчестер Сити» встретится с «Порт Вале».
Матчи пройдут в январе 2020 года.
«Челси» — «Ноттингем Форест»
«Фулхэм» — «Астон Вилла»
«КПР» — «Суонси»
«Лестер» — «Уиган»
«Чарльтон» — «Вест Бромвич»
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
«Рочдейл"/"Бостон Юнайтед» — «Ньюкасл»
«Оксфорд» — «Эксетер"/"Хартпул»
«Кардифф Сити» — «Форест Грин"/"Карлайл»
«Шеффилд Юнайтед» — «Филд»
«Саутгемптон» — «Хаддерсфилд»
«Ливерпуль» — «Эвертон»
«Бристоль Сити» — «Шрусбери»
«Борнмут» — «Лутон Таун»
«Брайтон» — «Шеффилд Уэнсдей»
«Бристоль Роверс"/"Плимут» — «Ковентри"/"Ипсвич»
«Истлэй"/"Крю Александра» — «Барнсли»
«Манчестер Сити» — «Порт Вале»
«Мидлсбро» — «Тоттенхэм»
«Арсенал» — «Лидс»
«Джиллинхэм» — «Вест Хэм»
«Бертон Альбион» — «Нортхэмптон»
«Бирмингем» — «Блэкберн»
«Барнли» — «Питерборо»