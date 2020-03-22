«Ливерпуль» и «Арсенал» следят за 20-летним защитником «Айнтрахта» Н`Дика

«Ливерпуль» и «Арсенал» заинтересованы в защитнике франкфуртского «Айнтрахта» Эване Н`Дика, сообщает Sky Sports.

По информации источника, оба английских клуба впечатлены выступлениями 20-летнего француза в бундеслиге. Также, сообщается об интересе к игроку со стороны «Валенсии», «Севильи», «Интера» и «Милана».

В сезоне-2019/20 Н`Дика провел 25 матчей за «Айнтрахт», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 25 миллионов евро.