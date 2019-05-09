"Ливерпуль" хочет продлить контракт с Ориги

"Ливерпуль" собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent. Главный тренер команды Юрген Клопп доволен последними успехами бельгийца и предпочтет его Дэниэлу Старриджу и Джердану Шачири.

Нынешнее соглашение Ориги заключено до лета 2020 года. Ранее к нему проявлял интерес ряд клубов Англии.

В этом сезоне бельгиец отметился 7 голами и 2 передачами в 20 матчах во всех турнирах. В частности, на его счету дубль в ответном полуфинале Лиги чемпионов против "Барселоны" (4:0). Данный счет позволил "Ливерпулю" выйти в финал после поражения в первой встрече 0:3. В решающем матче его соперником станет "Тоттенхэм".