Лингард и Перейра покинут «Манчестер Юнайтед»

Полузащитники «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард и Андреас Перейра покинут клуб в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com со ссылкой на The Sun.

По информации источника, оба футболиста не входят в планы главного тренера «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера.

27-летний Лингард провел за «МЮ» 35 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 22 миллиона евро.

24-летний Перейра забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи в 37 матчах за «красных дьяволов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 20 миллионов евро.