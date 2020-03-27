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Линекер поддержал Бориса Джонсона, у которого выявили коронавирус

27 марта 2020, 16:43

Бывший нападающий сборной Англии, эксперт BBC Гари Линекер поддержал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого был выявлен коронавирус.

— Премьер-министр сдал положительный анализ на коронавирус. Желаю ему всего наилучшего, — написал в своем Twitter Линекер.

Ранее Линекер сообщал, что уходит на карантин в связи с тем, что у его сына проявились симптомы коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. В России на данный момент 892 случая заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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