Линделеф второй год подряд признан лучшим футболистом Швеции

Лучшим футболистом Швеции 2019 года признан защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф, сообщает сайт Федерации футбола страны. Он завоевал это звание во второй раз подряд.

25-летний швед в текущем сезоне провел 13 матчей за «МЮ» во всех турнирах. Рекордсменом по количеству «Золотых мячей», которые вручаются лучшему игроку Швеции, является Златан Ибрагимович, который получал этот приз 12 раз.

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